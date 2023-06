Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte überfallen Seniorenpaar in Wohnung

Krefeld (ots)

Eine Frau und ein Mann haben einen 89-Jährigen und seine 88-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung auf der Luisenstraße überfallen und beraubt. Am Montagmorgen (26. Juni 2023) klingelte die Täterin an der Tür und fragte den Senior nach einer Straße. Als sie ihn darum bat, den Straßennamen aufzuschreiben, nahm er sie mit ins Wohnzimmer. Dort fragte die Unbekannte ihn, ob sie die Toilette besuchen dürfe. Sie verschwand im Flur und kehrte zusammen mit einem Komplizen zurück, der sofort auf den Senior zustürmte, ihn zu Boden warf und dort festhielt. Während sie miteinander rangen, entwendete die Täterin Münzen und Taschenuhren aus dem Wohnzimmer. Der 89-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Ehefrau des Seniors saß in der Küche in einem Rollstuhl und war Zeugin des Überfalls. Auch eine weitere Zeugin hat die beiden Räuber die Wohnung fluchtartig verlassen sehen. Die Frau und der Mann sind in einem silbernen Pkw, vermutlich eine Limousine, die Luisenstraße in südliche Richtung davongefahren. Die Tatzeit war zwischen 10 und 11 Uhr.

Die Täterin hat eine schlanke Figur und langes, dunkelbraunes Haar. Sie trug ein weißes Kleid und eine Brille und spricht nur gebrochen Deutsch. Ihr Komplize ist circa 1,85 Meter groß, kräftig und trug Jeans, eine graue Weste und eine medizinische Maske. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(150)

