Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug durch falsche Mitarbeiter einer Krankenversicherung

Lüdenscheid (ots)

Ein 56-jähriger Lüdenscheider erhielt bereits am Montag Besuch von zwei angeblichen Vertretern einer Versicherung. Einer der beiden ca. 1.80m großen Männer verwickelten den Mann in ein Gespräch, während der andere offenbar die Geldbörse des Geschädigten aus der Wohnung stahl. Die beiden jeweils mit einer Lederjacke bekleideten Männer verabschiedeten sich anschließend. Am Dienstag erhielt der 56-Jährige, der noch nichts vom Diebstahl bemerkt hatte, erneut einen Anruf von einem der angeblichen Vertreter. Nach Anweisung des Betrügers überwies er eine niedrige dreistellige Summe auf ein Konto. Erst später stellte der 56-Jährige den Betrug und den Diebstahl fest und informierte die Polizei. (schl)

