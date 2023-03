Lüdenscheid (ots) - Fünf oder sechs Jugendliche wurden durch eine Zeugin dabei beobachtete wie sie Am Ravenshagen am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, zwei Gullideckel vor einer dortigen Garage aus ihrer Fassung hebelten. Die Halterungen der Deckel wurden dabei beschädigt. Die Jugendlichen entfernten sich nachfolgend unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (schl) Rückfragen bitte an: ...

