Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunken auf der Vespa zum Vernehmungstermin

Plettenberg (ots)

Ein 61-Jähriger Plettenberger ist am Dienstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, betrunken auf einer Vespa zu einer Vernehmung auf der Polizeiwache in Plettenberg erschienen. Der Mann wurde durch Polizeibeamte der Wache dabei beobachtet, wie er sein Fahrzeug auf der Stellfläche für Streifenwagen abstellte und anschließend die Wache betrat. Als ihn ein Polizeibeamter auf sein Fehlverhalten ansprach, nahm er deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über ein Promille. Anstatt zur Vernehmung ging es für den 61-Jährigen zur Blutprobe. Auf dem Weg dorthin versuchte er einen Polizeibeamten urplötzlich mit einem Schlüssel zu schlagen. Er verfehlte jedoch. Der Mann wurde daraufhin überwältigt. Am Boden wehrte sich der 61-Jährige weiter und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Durch einen Arzt wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen. Neben des Fahrens unter Alkoholeinflusses ermittelt die Polizei nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (schl)

