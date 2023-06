Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Rollerfahrer stürzt, kollidiert mit Straßenbahn und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagnachmittag (25. Juni 2023) gegen 16:20 Uhr überquerte ein Unbekannter mit seinem Kleinkraftrad den Bahnübergang der Magdeburger Straße und übersah dabei herannahende die Straßenbahn. Als er versuchte, nach links auszuweichen, stürzte der Mann und rutschte gegen die Straßenbahn. Die 48-jährige Straßenbahnfahrerin stoppte daraufhin die Bahn und bemerkte beim Aussteigen, dass der Fahrer eine blutende Platzwunde am Kopf hatte. Sie alarmierte daraufhin den Rettungswagen aus dem Führerhaus der Bahn. Als sie wieder ausstieg, war der Mann mit dem Kleinkraftrad verschwunden. Sie konnte den Mann auch nicht näher beschreiben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. (149)

