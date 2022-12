Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bargeld aus Geschäft gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Borkener Straße;

Tatzeit: 06.12.2022, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Diebe sind am Dienstag auf unbekannte Weise in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Borkener Straße in Raesfeld eingedrungen. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Wolldecke. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell