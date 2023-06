POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Ermittlungen der EG Herkules führen zu großer Marihuana-Plantage

Krefeld (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Mann, der am Samstag, dem 3. September 2022, gegen 20:10 Uhr in Krefeld eine Frau in eine Straßenbahn verfolgt hat. Als die 23-Jährige die Bahn verließ, folgte er ihr abermals. Auf der Traarer Straße schlug er ihr von hinten an den Kopf und sprühte ihr anschließend Pfefferspray ins Gesicht. Danach entriss er ihr ein ...

