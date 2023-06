Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei fasst zwei Rollerdiebe auf der Flucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15. Juni 2023) hörte ein 41-jähriger Anwohner der Reinarzstraße gegen 1:30 Uhr laute Geräusche vor seinem Haus. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er drei dunkel gekleidete Personen auf zwei Rollern. Sie hielten direkt vor seinem Haus an und versuchten, seinen dort abgestellten Roller wegzuschieben und dessen Schloss zu knacken. Der 41-Jährige informierte die Polizei. Kurz bevor mehrere Streifenwagen eintrafen, flüchteten die Täter über die Johannesstraße in Richtung Kölner Straße.

An der Kreuzung Johannesstraße/Kölner Straße trennten sich die Wege der Täter. Ein Streifenteam folgte dem mit zwei Tätern besetzten Roller nach rechts auf die Kölner Straße, wo ein Taxifahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu verhindern. Die beiden Täter fuhren über den Gehweg weiter in Richtung Untergath, wo der Sichtkontakt schließlich abbrach.

Wenige Minuten später meldete sich der Taxifahrer bei der Leitstelle und gab an, die beiden Täter an der Virchowstraße wiedererkannt zu haben. Die Beamten konnten den 23-jährigen Fahrer und seine 31-jährige Komplizin stellen. Beide sind einschlägig polizeibekannt und wurden festgenommen. Der 23-Jährige steht zudem im Verdacht, unter Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die 31-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Sie wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der dritte Täter ist weiterhin auf der Flucht. (143)

