POL-MFR: (156) 270. Frankenderby SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg am 04.02.2023 - Verkehrslagemeldung

Ansbach (ots) - Am Mittwochabend (01.02.2023) zündeten Unbekannte zum wiederholten Mal Waren in einem Ansbacher Supermarkt an. Die Kriminalpolizei sucht einen unbekannten Zeugen und bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 18:15 Uhr wurden Mitarbeiter eines Supermarkts in der Ritter-von-Lang-Allee von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und auf ...

