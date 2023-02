Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (155) Wiederholt Waren in Supermarkt angezündet - erneuter Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Am Mittwochabend (01.02.2023) zündeten Unbekannte zum wiederholten Mal Waren in einem Ansbacher Supermarkt an. Die Kriminalpolizei sucht einen unbekannten Zeugen und bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 18:15 Uhr wurden Mitarbeiter eines Supermarkts in der Ritter-von-Lang-Allee von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und auf schmorende, beziehungsweise brennende, Kartons in einem Warenregal hingewiesen. Offenbar wurden die Waren zum wiederholten Mal von Unbekannten entzündet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15 Euro.

Der Brand wurde umgehend von den Mitarbeitern gelöscht. Zwischenzeitlich hatte sich der unbekannte Mann, welcher auf den Brand aufmerksam gemacht hatte, entfernt.

Da der Entdecker des Brands ein wichtiger Zeuge des Geschehens sein könnte, wird er gebeten sich dringend unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen oder sich direkt bei der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach oder jeder anderen bayerischen Polizeidienststelle zu melden.

Ebenso werden Zeugen, welche Angaben zum Geschehen machen können oder Hinweise auf die Unbekannten oder den bislang unbekannten Brandentdecker geben können, sich unter der genannten Rufnummer zu melden.

Wie am 26.12.2022 mit Meldung 1546 und am 31.01.2023 mit Meldung 145 berichtet, kam es bereits in der Vergangenheit zu mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach ermittelt aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

