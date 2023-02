Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (153) 39-Jähriger drohte mit Pistole und randalierte - Festnahme

Zirndorf (ots)

Am späten Mittwochabend (01.02.2023) bedrohte ein 39-Jähriger eine Frau und zeigte eine mutmaßliche Schusswaffe vor. Er wurde auf der Flucht festgenommen.

Gegen 22:00 Uhr geriet ein 39-jähriger mutmaßlicher Hausgast mit einer Frau vor einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Streit. Im Verlauf dessen soll der Mann eine Pistole vorgezeigt haben und die 36-Jährige verbal bedroht haben. Anschließend verlor die Frau den Aggressor aus den Augen und verständigte den Polizeinotruf.

Alarmierte Streifen, Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) und ein Diensthundeführer sicherten daraufhin vorsorglich das Gebäude, da der Aufenthalt des 39-Jährigen und der Verbleib der mutmaßlichen Schusswaffe vorerst im Gebäude zu vermuten waren.

Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der 39-Jährige bereits vor dem Eintreffen der Beamten geflohen war. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Aggressor in Tatortnähe festgenommen werden. Er führte zu diesem Zeitpunkt eine Luftpistole mit sich. Über eine entsprechende Erlaubnis zum Führen der Waffe verfügte er nicht.

Ein bei dem 39-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet wurde.

Weiterhin wurde bekannt, dass der Mann bereits vor dem eskalierten Streit in der Straße "An der Weinleithe" randaliert hatte und hier mehrere Türen beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro.

Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts der Bedrohung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

