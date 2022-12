LPI-SHL: Geparktes Auto gerammt

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich an einem Kassenautomaten einer öffentlichen Toilette "Am Bahnhof" in Eisfeld zu schaffen und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Tatzeit beläuft sich auf den Zeitraum vom 07.11.2022 bis Dienstag (06.12.2022). Der entstandene Schaden wird mit ca. 2.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

