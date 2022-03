Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Wohnwagens

Schleusingen (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 01:00 Uhr rief ein brennender Wohnwagen sowohl die Kameraden der Feuerwehr als auch die Polizei auf den Plan. Der am Bergsee Ratscher abgestellte Campingwagen stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortan von der Kriminalpolizei Suhl geführt und dauern an.

