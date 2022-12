LPI-SHL: Kassenautomat geplündert

Untermaßfeld (ots) - Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagmittag die Landstraße von Meiningen in Richtung Obermaßfeld. In Untermaßfeld musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 80-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Autos so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Männer blieben unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

