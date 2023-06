Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 17-jähriger Krefelder ist am Donnerstagnachmittag (8. Juni 2023) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der junge Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad gegen kurz vor 16 Uhr auf der Straße An der Elfrather Mühle in Richtung Moerser Landstr. Kurz vor der Einmündung Elfrather Weg kam ihm ein Pkw entgegen, der gerade einen Radfahrer überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, fuhr der Rollerfahrer auf den unbefestigten Seitenstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen oder grauen Audi Q 5 gehandelt haben. Am Steuer saß ein älterer Herr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Radfahrer, der von dem Audi überholt wurde, werden gebeten, sich telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. (140)

