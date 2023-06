Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Lkw erfasst Radfahrer - 29-Jähriger schwer verletzt

Krefeld (ots)

Ein 29-jähriger Krefelder ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (13. Juni 2023) schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger Duisburger fuhr mit seinem Sattelzug gegen kurz vor acht Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Duisburg. Beim Abbiegen in die Straße Bruchfeld erfasste er einen 29-jährigen Krefelder, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Berliner Straße ebenfalls in Richtung Duisburg fuhr. Der Krefelder wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis gegen zwölf Uhr gesperrt. (141)

