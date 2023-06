POL-KR: Eigentümer gesucht: Ringe bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Krefeld (ots) - Ein 29-jähriger Krefelder ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (13. Juni 2023) schwer verletzt worden. Ein 52-jähriger Duisburger fuhr mit seinem Sattelzug gegen kurz vor acht Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Duisburg. Beim Abbiegen in die Straße Bruchfeld erfasste er einen 29-jährigen Krefelder, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Berliner Straße ebenfalls in Richtung Duisburg ...

mehr