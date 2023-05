Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW/Fahrrad

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person kam es am Montagmorgen in der Sickingenstraße. Der 34-jährige Fahrer eines VW Golf wollte nach rechts in Richtung Erfurter Straße abbiegen. Dabei musste er einen Rad-/Gehweg überqueren, welchen der 33-jährige Radfahrer befuhr. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell