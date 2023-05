LPI-J: Nackt unterwegs

Weimar (ots) - In der Zeit vom 30.04.2023, 16:00 Uhr bis zum 01.05.2023, 11:00 Uhr betraten ein oder mehrere unbekannte Täter ein umzäuntes Gelände in der Prellerstraße, öffneten eine nicht verschlossene Garage und entwen- deten aus dieser ein Krad Aprilia RSV 1000 mit dem amtlichen Kennzeichen WE-EA 96. An dem Fahrzeug steckten die Originalschlüssel. Der Wert des Motorrades beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

