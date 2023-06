Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Mann, der am Samstag, dem 3. September 2022, gegen 20:10 Uhr in Krefeld eine Frau in eine Straßenbahn verfolgt hat. Als die 23-Jährige die Bahn verließ, folgte er ihr abermals. Auf der Traarer Straße schlug er ihr von hinten an den Kopf und sprühte ihr anschließend Pfefferspray ins Gesicht. Danach entriss er ihr ein Smartphone und flüchtete über die Traarer Straße, "An der Bruchmühle", die Zeppelinstraße und über die Bergstraße Richtung Magdeburger Straße.

Der Mann ist 16 bis 25 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose von Adidas, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Sportschuhe von Nike. Außerdem hatte er einen dunkelgrauen Rucksack bei sich. Seine Haarfarbe ist dunkelbraun, seine Figur athletisch.

Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Fotos finden sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/108369

Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Vorfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5313419

