POL-KR: Polizei warnt: Vorsicht beim Lüften!

Krefeld (ots)

Die Polizei nimmt zwei aktuelle Einbrüche aus Krefeld zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass durch geöffnete Fenster und Türen nicht nur frische Luft ins Haus kommt - sondern auch Einbrecher. Selbst wenn jemand zu Hause ist, und auch tagsüber.

Am Sonntag (25. Juni 2023) war auf der Steckendorfer Straße eine Einbrecherin am helllichten Tag über die Balkonbrüstung einer Erdgeschosswohnung geklettert und durch die geöffnete Balkontür ins Wohnzimmer eingedrungen. Während sie ein Smartphone und zwei Laptops stahl, wurde eine Bewohnerin der Wohnung auf sie aufmerksam. Als sie das Wohnzimmer betrat, flüchtete die Einbrecherin mitsamt ihrer Beute über den Balkon. Ein Mann, der draußen vor dem Balkon gestanden hatte, war möglicherweise ihr Komplize.

In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte auf der Grevenbroicher Straße durch eine offenstehende Terassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Nachdem sie sich an dem im Wohnzimmer schlafenden Ehepaar vorbeigeschlichen hatten, haben sie im ersten Stock die Zimmer durchwühlt, Geld, Schmuck und Bankkarten eingesammelt und sich danach an dem schlafenden Paar vorbei durch die Terassentür davongemacht.

Bitte lassen Sie, wenn Sie lüften, offenstehende Außentüren niemals unbeaufsichtigt, zum Beispiel, weil Sie gerade schlafen oder sich in einem anderen Zimmer aufhalten. Das gilt auch für gekippte Fenster, die im Erdgeschoss liegen oder über Aufstiegshilfen wie Mülltonnen oder Vordächer erreicht werden können.

(148)

