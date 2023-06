Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve sowie der Polizei Krefeld und Kleve

Krefeld (ots)

Emmerich: 34-Jähriger mit Messer verletzt Polizei und Rettungsdienst wurden am Samstagabend (24. Juni 2023) gegen 20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Alexander-Tenhaeff-Straße gerufen. In einer Wohnung waren ein 34-jähriger Rumäne und ein 39-jähriger Moldauer in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Moldauer den Rumänen mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve erließ das Amtsgericht Kleve heute Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Moldauer. (147)

