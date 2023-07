Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Acht PKW durch Unbekannte beschädigt [Zeugen gesucht]

Krefeld (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 01. Juli, 16:00 Uhr, auf Sonntag, den 02 Juli 2023, 15:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt 8 Personenkraftwagen auf der Scharfstraße. Dabei zerkratzten sie mit einem scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Schraubendreher oder einem Schlüssel den Lack auf der Beifahrerseite. Die Autos standen Fahrtrichtung Tannenstraße, ab Hausnummer 15 bis zur Zufahrt eines Lebensmittelgeschäfts. (153)

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

