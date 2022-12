Polizei Mettmann

POL-ME: VW Crafter bei Einbruch entwendet - Monheim am Rhein - 2212075

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (20. Dezember 2022) bei einem Einbruch in einen Bürokomplex unter anderem einen VW Crafter entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 19:30 Uhr am Montagabend (19. Dezember 2022) bis 8 Uhr am Dienstagmorgen durch eine Hintertür gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße "Am Kieswerk".

Anschließend durchsuchten sie mehrere Büroräume nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten sie neben Laptops und Kamera-Equipment auch den Fahrzeugschlüssel eines vor dem Gebäudekomplex geparkten VW Crafters, mit dem die Täter dann anschließend vom Tatort davonfuhren. Insgesamt wird der entstandene Sach- und Beuteschaden daher auf eine Summe von mehr als 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ließ das entwendete Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschreiben. Bei dem schwarzen VW Crafter handelt es sich um ein neueres Modell (Erstzulassung 2021) mit Kreis Mettmanner Kennzeichen.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer kann sachdienliche Angaben zum aktuellen Standort des Crafters tätigen oder hat möglicherweise verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

