Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrechern einen Riegel vorschieben: Polizeiexperten informieren in der Mediothek

Krefeld (ots)

Inzwischen scheitert die Hälfte aller Einbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Schieben auch Sie Einbrechern einen Riegel vor: Wie Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen, erklären Ihnen die Experten der Polizei kostenlos in der Mediothek: am 12. Juli 2023 ab 18 Uhr und am 26. Juli ab 20 Uhr. Anmeldung bitte bis zum 10. Juli per Mail an kv.krefeld@polizei.nrw.de. (156)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell