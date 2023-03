Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 13.03.2023

Offenbach (ots)

Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung: 66-Jährige in Untersuchungshaft - Bad Soden Salmünster

(dw) Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Stiftungssstraße im Ortsteil Eckardroth (wir berichteten), ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nunmehr wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. In den Fokus der Ermittlungen geriet dabei die 66-jährige Bewohnerin des Hauses, die sich zuvor im Haus aufhielt und bei dem Feuer unverletzt blieb.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse werfen die Ermittler der Frau vor, dass Haus vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die Hintergründe sowie das Tatmotiv sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Hanau.

Die Beschuldigte wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Gelnhausen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau erließ dieser Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr in einer Justizvollzugsanstalt an.

Die Ermittlungen dauern an.

