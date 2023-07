Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lindenberg-Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer verstirbt am Unfallort

Lindenberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal(Pfalz) und der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Am 19.07.2023, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der K 16 in Höhe der Gemarkung Lindenberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr die K 16 aus Wachenheim kommend in Richtung der B 39, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und frontal in einen entgegenkommenden Personenkraftwagen prallte. Die 62-jährige Fahrzeugführerin des Personenkraftwagens Mercedes C-Klasse aus dem Kreis Frankenthal wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt, ein Unfallgutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber mit Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen auch die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht mit sechs Fahrzeugen und achtzehn Einsatzkräften sowie die Polizeiinspektionen Neustadt/Weinstraße und Bad Dürkheim mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften. Die K 16 war für die Dauer der Aufräum-und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

