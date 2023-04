Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebe in Velgast haben es wiederholt auf DDR-Mopeds abgesehen

Velgast (ots)

Am Samstag, dem 01.04.2023 wurde die Polizei über einen Einbruchsdiebstahl in Velgast informiert, bei welchem ein Leicht- und ein Kleinkraftrad und diverses Zubehör entwendet wurden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind bislang unbekannte Täter mutmaßlich in der Zeit von Freitag, 31.03.2023 gegen 10:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023 gegen 08:30 Uhr in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße An der alten Drift gewaltsam eingedrungen und haben dort unter anderem einen blauen Simson Sperber und eine schwarz rote Brennabor Sachs 98 entwendet. Beides sind restaurierte Old-Timer-Stücke mit entsprechendem Wert. Der Gesamtschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

Bereits im Februar und März schlugen Diebe in Velgast zu und erbeuteten ebenfalls Simson (Klein-) Krafträder. So wurde in der mutmaßlichen Zeit von Sonntag, 12.03.2023 bis Samstag 18.03.2023 in der Ernst-Thälmann-Straße aus einem Schuppen von einem Grundstück eine restaurierte weiß lackierte Simson Schwalbe und eine schwarze Simson Awo entwendet. Der Schaden hier wird auf 7.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von Sonntag, dem 05.03.2023 bis Sonntag, dem 12.03.2023 wurde im Höveter Weg in eine Garage eingebrochen. Hier hatten es unbekannte Täter auf eine grüne Simson S 51 B2-4 abgesehen und entwendeten diese. Der Schaden beträgt geschätzte 1.500 Euro.

Ebenfalls in der Erst-Thälmann-Straße schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, dem 16.02.2023 auf Freitag, dem 17.02.2023 zu. Sie drangen augenscheinlich gewaltsam in einen Schuppen ein und entwendeten zwei rot braune Simson Spatz SR4-1 im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro.

In allen Fällen kam die Polizei vor Ort, nahm Anzeigen wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen auf und sicherte entsprechende Spuren. Ob ein Zusammenhang zwischen einzelnen Taten besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die entweder Angaben zu den einzelnen Taten oder sonstige Hinweise, wie etwa über den Verbleib der Kraftfahrzeuge, geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

