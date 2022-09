Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Gernsheim - Zeugenaufruf

Gernsheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 26.09.2022, ca. 18:00 Uhr und Dienstag, dem 27.09.2022, ca. 17:15 Uhr, wurde in der Schafstraße, auf Höhe der Hausnummer 11, in Gernsheim ein grauer VW beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden am linken Kotflügel in Höhe von ca. 1500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter 06258 9343-0 entgegen.

