Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Polizei findet Diebesgut

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Unbekannte Kriminelle brachen in der Nacht zum Dienstag (27.9.) das Vorhängeschloss eines Anhängers auf einer Baustelle in der Eckhardwiesenstraße auf und durchsuchten ihn anschließend. Hierbei fanden sie nach bisherigem Kenntnisstand eine Kettensäge und zwei Trennschleifer, welche sie in einem nahegelegenen Gebüsch zum Abtransport bereitlegten. Die aufmerksamen Beamtinnen und Beamten fanden die versteckten Gegenstände bei der Aufnahme des Sachverhalts auf und verhinderten dadurch die Vollendung des Diebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen betrug der Wert der Werkzeuge circa 3.000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

