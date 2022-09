POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Sattelzugmaschine gestohlen (GG-WL 277)

Lorsch (ots) - Am Dienstag, den 27.09.22 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Heppenheimer Straße in Lorsch ein Verkehrsunfall. Der Wagenlenker eines silbernen Audis befuhr die Heppenheimer Straße, als ihm ein weit links fahrender, noch unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Der Wagenlenker des silbernen Audis musste aufgrund dessen ausweichen und fuhr in einen parkenden schwarzen PKW, überschlug sich im Anschluss ...

mehr