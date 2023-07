Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Radfahrer fährt Fußgängerin um und flüchtet.

Deidesheim (ots)

Am gestrigen späten Abend (21.07.2023), gegen 23:15 Uhr kam es in Deidesheim zu einer Unfallflucht. Die 20-jährige Geschädigte lief mit Bekannten die Straße "Im Diedel" entlang in Richtung Obergasse, als sich in der Dunkelheit von hinten ein Radfahrer mit seinem unbeleuchteten Fahrrad näherte. Die Geschädigte wollte noch ausweichen, wurde jedoch vom Radfahrer erfasst. Beide Beteiligten kamen hierbei zu Fall. Der Radfahrer stand auf und flüchtete fußläufig in Richtung Weinberge. Sein grün-schwarzes Fahrrad ließ er zurück. Personenbeschreibung: männlich, ca. 15-16 Jahre alt, kurze braune Haare, schwarzer Pullover. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und zog sich diverse Schürfwunden zu. Am nächsten Morgen wurde die Örtlichkeit nochmals aufgesucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich das Fahrrad nicht mehr vor Ort befand. Erst danach wurde die Polizei verständigt. Eventuelle Zeugen-/innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

