Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell und ohne Versicherungsschutz unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 22.07.2023 um 11:00 Uhr ein 42-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem E-Scooter, als er in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war und dieser eine Geschwindigkeit von circa 30 km/h erreichen kann. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, weshalb dieser sich nun neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt und der 42-Jährige musste zu Fuß weitergehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell