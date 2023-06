POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch gesucht

Breddenberg (ots) - Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12.28 Uhr zu einem Einsatz an der Hauptstraße in Breddenberg alarmiert. Vermutlich in Folge von Arbeiten an einem Dachausbau geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Schadenshöhe auf etwa 100.000 Euro geschätzt. ...

