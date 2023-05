Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sondereinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit - Pkw mit 115 km/h zu schnell erwischt

Ennepe-Ruhr-Kreis / Herdecke (ots)

Am Freitag, den 12.05.2023 führte der Verkehrsdienst der Polizei EN in der Zeit von 17:00 bis 01:00 Uhr einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit durch. Es erfolgte das Einrichten von verdeckten Geschwindigkeitsmessposten u. a. in Ennepetal (Kölner Straße) und Herdecke (Wittbräucker Straße). Während des Einsatzes konnten insgesamt 348 Verstöße (aller Verkehrsteilnehmer) festgestellt werden:

- 43 Ordnungswidrigkeiten (Geschwindigkeit) - 302 Verwarnungsgelder (Geschwindigkeit) - 3 Ordnungswidrigkeiten (Überholverbot)

Der Anteil von Verstößen durch Kradfahrer lag bei insgesamt 9 Verstößen.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde beim Fahrer eines VW Golf aus dem Märkischen Kreis an einer Messstelle auf der B54 festgestellt. Aus Dortmund kommend fuhr er in Richtung Herdecke statt den erlaubten 70km/h mit 185 km/h. Nach Toleranzabzug kommt auf diesen nun ein Bußgeldverfahren von 700 EUR zuzüglich Verfahrenskosten, 2 Punkten in Flensburg und 3 Monaten Fahrverbot zu.

