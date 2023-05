Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2305005

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Eine gebrochene Frontstoßstange sowie einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu beklagen hat derzeit der Halter einer schwarzen Mercedes B-Klasse, welche im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr am Freitag (28. April 2023) und 13:30 Uhr am Samstag (29. April 2023) auf Höhe der Hausnummer 5 im Bereich einer Kurve an der Immermannstraße in Hochdahl abgestellt war. Im benannten Zeitraum muss nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto oder Transporter gegen den Mercedes gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus ist im Zeitraum zwischen 13 Uhr am Samstag (29. April 2023) bis 15 Uhr am Sonntag (30. April 2023) ein grauer Opel Astra beim Ein- oder Ausparken von einem bislang noch unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Hierbei entstand an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Tucherweg, auf Höhe der Hausnummer 65, in Hilden ist im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwoch (26. April 2023) und 10 Uhr am Freitag (28. April 2023) ein grauer Skoda Octavia von einem bislang noch unbekannten Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel touchiert worden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Am Samstag (29. April 2023) wurde im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19:15 Uhr ein an der Sundermannstraße auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellter VW Golf im Bereich der Frontstoßstange leicht beschädigt. Der Halter des Wagens stellte Lackkratzer an seinem Fahrzeug fest, welche beim Abstellen seines Fahrzeugs noch nicht vorhanden waren. Der Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Freitag (28. April 2023) und 11:30 Uhr am Samstag (29. April 2023) an der Straße "Am Alten Broich" in Berghausen gegen einen dort auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellten Dodge Ram Pick Up gefahren und anschließen von der Unfallstelle geflüchtet, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Pick Up entstand an der linken Seite ein nicht unerheblicher Sachschaden, dessen Höhe auf eine Summe von rund 5.000 Euro geschätzt wird.

Ebenfalls auf eine Summe von 5.000 Euro wird der Schaden an einem grauen VW Arteon geschätzt, welcher im Zeitraum von 18 Uhr am Samstag (29. April 2023) bis 12 Uhr am Montag (1. Mai 2023) am Fahrbahnrand der Florastraße auf Höhe der Hausnummer 26 geparkt war. In besagtem Zeitraum muss der Wagen von einem anderen Auto oder Transporter touchiert worden sein. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Gleich zwei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall an der Lottenstraße in Monheim am Rhein beschädigt. Im Zeitraum von 9 Uhr am Freitag (28. April 2023) bis 9 Uhr am Sonntag (30. April 2023) waren dort auf Höhe der Hausnummer 47 eine graue Mercedes C-Klasse sowie ein grauer Suzuki Zwift hintereinander am Fahrbahnrand geparkt. Im besagten Zeitraum muss dann ein anderes Auto, ein Bus oder ein Transporter an den beiden Autos vorbeigefahren und diese dabei touchiert haben. Allerdings entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf eine Summe knapp 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

