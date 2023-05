Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2305004

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zu einem Einbruchsdiebstahl in das Geschäft eines Juweliers an der Friedrichstraße kam es in der Nacht zu Sonntag (30. April 2023). Im Tatzeitraum zwischen 1 Uhr und 3:15 Uhr nachts schlug ein bislang noch unbekannter Täter die Schaufensterschreibe des Ladenlokals ein und entwendete mehrere Armbanduhren. Hierbei entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben sich nach ersten Ermittlungen bislang keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Freitag (28. April 2023) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Fernholz" in Hösel eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr auf bislang noch unbekannte Art und Weise Zutritt in das Haus, in dem sie dann mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld und Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum von 17:30 Uhr am Samstag (29. April 2023) bis 10:30 Uhr am Sonntag (30. April 2023) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Eichendorffweg in Hochdahl eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde hierzu eine von außen zu öffnende Schlafzimmertür gewaltsam aufgehebelt. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahm noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (27. April 2023) und Sonntag (30. April 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Christ-König-Weg in Langenfeld eingebrochen. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist aktuell noch nicht geklärt. Im Haus hebelten sie dann gewaltsam die Tür zu der Wohnung auf. Ob aus der Wohnung auch etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

