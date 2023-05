POL-ST: Recke-Steinbeck, Diebstahl aus Rohbau, Täter stehlen sanitäre Anlagen

Lotte (ots) - Am Donnerstag (04.05.) in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr kam es in Lotte-Wersen zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Sennlicher Weg, in Höhe des Fußgängerübergangs zum Krüger Internat, wurde ein geparkter VW Golf Kombi durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der im linken Fahrzeugbereich entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1000 ...

