Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streifvorgang während Einsatzfahrt - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 17.40 Uhr, streifte auf der Autobahn A 98, in Höhe der Baustelle an der Dultenaugrabenbrücke, ein im Einsatz befindlicher Krankenwagen beim Überholen einen anderen Pkw. Der Außenspiegel des Krankenwagens wurde komplett beschädigt. Der unbekannte Pkw dürfte demnach auch beschädigt worden sein. Der Krankenwagen war auf der Autobahn von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach unterwegs. Der Sachschaden am Krankenwagen beträgt etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht den Fahrer des unbekannten Pkw. Dieser möge sich bitte mit der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

