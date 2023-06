Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: dreister Handtaschendiebstahl auf Freisitz einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 23.00 Uhr, wurde einer 18 Jahre alten Frau deren Handtasche von einem unbekannten jungen Mann entwendet. Die Frau saß mit ihrer Freundin in einer Bar im Bereich "Marktplatz" / "am Alten Markt" an einem Tisch, als plötzlich ein junger Mann zu ihrem Tisch gerannt sein soll, ihre auf dem Tisch stehende Handtasche ergriffen habe und mit anderen jungen Männern in Richtung "am Alten Markt" flüchteten. Mit der entwendeten Bankkarte wurden schon Abbuchungen getätigt.

