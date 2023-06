Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht Parkhaus Meeraner Platz - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 24.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.25 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde im Parkhaus am Meeraner Platz ein schwarzer Audi TT von einem silbergrauen Audi A 4 Avant beim Ausparken beschädigt. Der Sachschaden an dem Audi TT beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem silbergrauen Audi A 4 Avant geben können. Der Fahrer des gesuchten Audi A 4 Avant soll männlich und etwa 35 Jahre alt sein.

