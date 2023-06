POL-FR: Weil am Rhein: Am Sonntagnachmittag zweimal betrunken mit Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 23.06.2023, 15.00 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 10.30 Uhr, wurde ein roter Motorroller der Marke SYM entwendet. Der Motorroller stand verschlossen an der Landstraße 134, an der Bushaltestelle vor dem Kreisverkehr Dreispitz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

mehr