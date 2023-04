Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsgeschehen bei Grimmen: wahlweise betrunken, bekifft, verunfallt, "Fake-Penis" on Board

Grimmen/Tribsees (ots)

Allerhand zu tun hatten die Beamten des Polizeireviers in Grimmen bei diversen Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende.

So wurde am Freitag, dem 21.04.2023 gegen 13:15 Uhr in der Gemeinde Süderholz ein 26-jähriger deutscher Fahrer eines Fords kontrolliert, bei dem sich Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Es schlossen sich zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme und Durchsuchung der Person und des geführten Pkw an. Bei letzterer stellten die Beamten einen sogenannten "Fake-Penis" mit Klarurin fest und beschlagnahmten diesen.

Am Freitagabend geriet ein 25-jähriger deutscher Fahrer eines Volkswagen in Grimmen in eine Kontrolle. Er pustete in einem Vortest 0,63 Promille. Auf der Wache bestätigte ein weiterer gerichtsverwertbarer Test den Wert von vorwerfbaren 0,60 Promille.

Am Sonntag dem 23.04.2023 stellten die Beamten zwei weitere Personen in Grimmen im Rahmen von Verkehrskontrollen fest, wo sich der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergab. Gegen 19:30 Uhr einen 23-jährigen Deutschen, der mit einem Moped unterwegs war. Ein Drogenvortest konnte hier nicht durchgeführt werden, so dass das Ergebnis der Blutprobenentnahme Aufschluss über den Verdacht geben wird. Und gegen 22:30 Uhr ergab der Drogentest eines 36-jährigen Polen, der einen Volkswagen fuhr, ein positives Ergebnis auf THC. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Mit einer solchen kam nachfolgender Delinquent nicht davon. Er ist 47 Jahre alt und war mit einem Fahrrad Samstagabend in Grimmen unterwegs, als die Grimmener Beamten ihn gegen 21:30 Uhr kontrollierten. Getrunken hatte er augenscheinlich nichts. Der Drogenvortest reagierte allerdings positiv auf Amphetamine. Eine anschließende Durchsuchung brachte etwa 26 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz zum Vorschein. Diese wurde beschlagnahmt. Strafanzeige wurde gefertigt.

Ebenfalls strafbewährt dürfte sich auch ein 30-jähriger deutscher Fahrer eines Volkswagen am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr auf der Autobahn 20 verhalten haben. Dieser fuhr ersten Erkenntnissen zufolge mit 1,07 Promille auf Höhe des Baustellenbeginns Trebeltal Fahrtrichtung Stettin seinem Vordermann auf. Hierbei verletzte sich der Vordermann, ein 24-jähriger Deutscher, leicht. Er begab sich später eigenverantwortlich ins Krankenhaus. Beide Autos wurden durch den Aufprall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8.500 Euro. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde beschlagnahmt und bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Strafanzeigen wurden hier durch Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen aufgenommen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässigen Körperverletzung.

