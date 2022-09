POL-PPMZ: Mainz - Mann fällt auf Anlagebetrug rein

Mainz (ots) - Nachdem er an einer Tankstelle getankt hatte und ohne zu zahlen flüchtete, kann ein 51-Jähriger bereits kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Der Tankwart einer Tankstelle in der Binger Straße in Mainz meldete gegen 15:45 Uhr, dass der Fahrer eines Audi nach einem Tankvorgang, ohne zu zahlen vom Gelände weggefahren sei. An dem Audi seien keine ...

