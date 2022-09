Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: E-Scooter gestohlen, Fahrrad zurückgelassen; Stübeckshorn: Einbruch in Betrieb; Schneverdingen: In Wohnung eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.09.2022 Nr. 1

26.09 / E-Scooter gestohlen, Fahrrad zurückgelassen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Montag, zwischen 17.15 und 17.55 Uhr einen nicht abgeschlossenen E-Scooter. Das Fahrzeug war an der Vogteistraße 1 abgestellt. Der Täter ließ ein Fahrrad der Marke Kreidler am Tatort zurück. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/97290 entgegen.

24.09 / Einbruch in Betrieb

Stübeckshorn: Unbekannte drangen am Samstagvormittag, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr gewaltsam in einen Betrieb in Stübeckshorn ein und entwendeten zwei Rohrzangen aus einer Werkzeugkiste. Der Gesamtschaden wird auf rund 530 Euro geschätzt.

25.09 / In Wohnung eingebrochen

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag gelangten Unbekannte über die unverschlossene Eingangstür eines Mehrparteienhauses an der Breslauer Straße in das Gebäude und öffneten gewaltsam eine Wohnungstür. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

26.09 / Zwei Unfälle verursacht und weitergefahren: 2,21 Promille

Soltau: Am Montag, gegen 13.25 Uhr bog ein Autofahrer vom Kantweg nach rechts in die Winsener Straße ein, bekam die Kurve nicht, prallte gegen ein aus Richtung Bispingen kommendes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Um 13.30 Uhr befuhr vermutlich derselbe Fahrzeugführer die Scheibenstraße, touchierte ein in einer Parkbucht stehendes Fahrzeug und fuhr weiter. Zeugen lasen das Kennzeichen ab und meldeten es der Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift ließen Polizeibeamte den vermeintlichen Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,21 Promille. Da der 63jährige Soltauer Nachtrunk behauptete, wurden zwei Blutproben entnommen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und untersagten das Fahren mit einem Kraftfahrzeug.

27.09 / Täter hebt in Filiale Geld ab - Zeugen gesucht

Walsrode: Am Mittwoch, 31.08.2022, gaben sich unbekannte Täter als Polizeibeamte aus und erhielten von ihrem lebensälteren Opfer die EC Karte samt PIN. Damit hoben sie am selben Tag, um 17:16 Uhr an einem Geldautomaten der Kreissparkasse in Hodenhagen 2000,- Euro ab. Zum Zeitpunkt des Abhebens war das Foyer voll mit Menschen und der Täter sehr auffällig gekleidet: komplett schwarze Bekleidung, Kopf und Gesicht waren vermummt - der Täter trug eine Cap, darüber eine Kapuze eines Hoodies und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell