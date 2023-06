Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Diebstahl von Essensaufbewahrung einer karitativen Einrichtung

Freiburg (ots)

Einen moralisch besonders verwerflichen Diebstahl begangen haben Unbekannte am 21.06.2023 im Zeitraum von 10:30 - 10:50 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße in Freiburg-Wiehre.

25 Mahlzeiten, die zur Herausgabe an Hilfsbedürftige vorgesehen waren, wurden samt den Aufbewahrungsbehältnissen und einem Transportwagen gestohlen. Die Gegenstände standen in der Öffentlichkeit abgestellt und waren frei zugänglich. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der 0761/882-4421 entgegen.

