Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus in Rostock

Rostock (ots)

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde am 12.04.2023 bei der Rostocker Polizei angezeigt. Bislang unbekannte Tatverdächtige drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten anschließend Räume und Schränke. Da sich die Bewohner derzeit im Urlaub befinden, ist noch nicht abschließend geklärt, was tatsächlich entwendet wurde. Der Einbruch wurde von Angehörigen bemerkt, die sofort die Polizei verständigten.

Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Kostenlose Informationen zu Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 3130 und auch im Internet unter www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell