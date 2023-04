Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Nach Ladendiebstahl in Haft

Rostock (ots)

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen drei georgische Staatsangehörige im Alter von 37, 40 und 45 Jahren. Die drei Männer, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, konnten am vergangenen Samstag nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rostocker Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Zwei der Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in Haft.

Die Tatverdächtigen waren am 08.04.2023 gegen 18:30 Uhr von einem Mitarbeiter des Drogeriemarktes dabei beobachtet worden, wie sie diverse Kosmetikartikel sowie Haarschneidemaschinen im Wert von mehreren hundert Euro ohne Bezahlung einsteckten. Als sie den Markt verlassen wollten, wurden sie von dem Mitarbeiter angesprochen. Während dem 40-Jährigen zunächst die Flucht gelang, konnten zwei Tatverdächtige vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben werden. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige kurze Zeit später gestellt werden.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Männer bereits mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten waren und zwei Tatverdächtige bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen den 37-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter vorgeführt. Beide Männer wurden bereits in die Justizvollzugsanstalt Waldeck überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

