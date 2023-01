Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.12.2022 bis 23.01.2023 in einen Bungalow sowie in einen daneben befindlichen Schuppen im Nelkenweg in Suhl ein. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von ca. 200 Euro und zogen ohne Beute von dannen. Nachdem der Geschädigte den Einbruch feststellte, informierte er die Polizei und erstattete eien Anzeige gegen unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

