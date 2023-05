POL-HAM: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Zwei Männer stellten am Montagabend, 8. Mai, einen Dieb, nachdem dieser in einem Baumarkt am Sachsenweg etwas entwendete und versuchte zu flüchten. Eine 74 Jahre alte Zeugin bemerkte gegen 19 Uhr den 25 Jahre alten Dieb, wie er in Höhe eines Fußweges mehrere Werkzeugkoffer über den Zaun des Baumarkt-Außengeländes warf und anschließend selbst darüber kletterte. Die Hammerin fragte den Mann ...

